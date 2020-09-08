مصر تتجاوز 100 ألف إصابة بكورونا

المصدر: أ ف ب

تجاوز عدد حالات فيروس كورونا المستجد حاجز الـ 100 ألف في مصر.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس مساء الاثنين 100041 من بينها 5541 وفاة في مصر التي أعلنت أول اصابة بكورونا في 14 فبراير الماضي، بحسب وزارة الصحة.

ووفق بيانات الوزارة، سجلت مصر 79008 حالة شفاء من الفيروس.

وكانت السلطات فرضت اغلاقات جزئية في مارس للحد من انتشار الفيروس مثل إغلاق دور العبادة والمقاهي والمطاعم والمطارات والمدارس والجامعات.

كما فرضت حظر تجول ليلياً في البلاد.

ومنذ مطلع يوليو، بدأت السلطات في تخفيف إجراءات الاغلاق وسمحت بالفتح الجزئي لدور العبادة والمطاعم والمقاهي والمنشآت الثقافية.

وبدأت الفنادق والمتاحف والمواقع الأثرية في الفتح تدريجيا كذلك.

ويخشى خبراء طبيون من موجة ثانية من الفيروس في مصر ودول أخرى.



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