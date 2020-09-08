الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في تونس

المصدر: وام

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي، الذي استهدف أول أمس دورية تابعة للحرس الوطني التونسي في منطقة سوسة القنطاوي، وأدى إلى استشهاد أحد عناصره و إصابة آخر.

و عبر أبوالغيط - في بيان أصدره مساء أمس - عن استنكاره الشديد للحادث.. وقدم خالص تعازيه لرئيس وحكومة وشعب تونس وعائلة الفقيد وتمنياته للمصاب بالشفاء العاجل.

وجدد أبو الغيط وقوف جامعة الدول العربية الدائم إلى جانب السلطات التونسية والشعب التونسي في مواجهة آفة الإرهاب وكل ما من شأنه إشاعة عدم الاستقرار في البلاد.

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