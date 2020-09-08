برلمان موريتانيا يقر برنامج الحكومة

المصدر: نواكشوط - وكالات

أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان) في موريتانيا، مساء الاثنين، برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة محمد ولد بلال.

وصوت لصالح البرنامج 131 نائباً من 149 نائباً حضروا الاجتماع، فيما عارض البرنامج 16، من المجموع الكلي لنواب البرلمان البالغ 157 نائباً.

وقائع التصويت جرت في ختام جلسة برلمانية بدأت بمداخلات للنواب لتقديم آرائهم واقتراحاتهم حول البرنامج الجديد للحكومة، بالإضافة إلى ردود للوزير الأول على هذه المداخلات.

مداخلات النواب وآراؤهم حول هذا البرنامج تركزت في المجمل على ضرورة التصدي لظاهرة الفساد، والتزام الحكومة بالتطبيق الفعلي للتعهدات الواردة في البرنامج، مطالبين بألا تبقى هذه التعهدات حبراً على ورق كما هو حال برامج حكومية سابقة. كما ركزت مداخلات نواب آخرين على تلبية مطالب خدمية تحتاجها دوائرهم الانتخابية، مطالبين بأن تسارع الحكومة إلى الوقوف إلى جانب المواطن في الظروف الصعبة الحالية التي يواجهها البلد، بحسب تعبيرهم.

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