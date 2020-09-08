الإمارات تشارك باجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة

المصدر: (القاهرة - وام)

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة العادية (154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي انطلقت أمس، بمقر الجامعة في القاهرة للتحضير لاجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية غداً الأربعاء. مثل الدولة وفد ترأسه السفير خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، وضم هاني بن هويدن بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبحث المندوبون الدائمون البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس وإعداد مشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها.

وتضمن مشروع جدول الأعمال عدداً من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التي تهم العمل العربي المشترك، إضافة إلى موضوعات اجتماعية وصحية منها التعاون العربي في مجال التصدي لجائحة (كورونا) والاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح.

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