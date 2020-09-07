اجتماع لمعاوني هيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون

المصدر: وام

عقدت لجنة العمليات والتدريب اجتماعها الـ 28 لمعاوني هيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد بن علي آل علي، وحضور ممثلين عن القيادة العسكرية الموحدة.

وناقش الاجتماع الذي عقد افتراضيا اليوم، بحسب بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، عددا من مواضيع العمل الخليجي العسكري المشترك ودراسة عدد من التوصيات والاتفاق عليها وزيادة سبل التعاون المشترك وتفعيل آلية العمل لتنفيذ القرارات العسكرية لدعم عملية التكامل بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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