الإمارات تشارك في أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

المصدر: وام

شاركت دولة الامارات العربية المتحدة في أعمال الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين التي انطلقت اليوم بمقر الجامعة بالقاهرة للتحضير لاجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الأربعاء.

مثّل الدولة وفد ترأسه السفير خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشئون السياسية، وضم هاني بن هويدن بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبحث المندوبون الدائمون البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس وإعداد مشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها إلى وزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها.

وتضمن مشروع جدول الأعمال عدداً من البنود السياسية والامنية والاجتماعية والصحية والادارية التي تهم العمل العربي المشترك، إضافة إلى موضوعات اجتماعية وصحية، منها التعاون العربي في مجال التصدي لجائحة (كوفيد -19) والاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ودراسة عربية حول العنف المسلط ضد كبار السن.

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