القبض على 11 شخصاً تورطوا بالسطو على مستودعات بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الشرطة السعودية في منطقة مكة المكرمة من القبض على (أحد عشر شخصاً من الجنسية الباكستانية من مخالفي نظام الإقامة)، إثر تورطهم بالسطو على (3) مستودعات وسرقة ما بداخلها والتي تقدر قيمتها بأكثر من مليوني ريال.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على (أحد عشر شخصاً من الجنسية الباكستانية من مخالفي نظام الإقامة، في العقد الثالث والرابع من العمر)، إثر تورطهم بالسطو على (3) مستودعات وسرقة الكيابل الكهربائية التي بداخلها، والاعتداء على حراساتها وسلب الجوالات التي بحوزتهم، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من مليوني ريال، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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