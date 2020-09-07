تحرير 5 مواقع جديدة في الجوف

المصدر: (عدن - البيان)

حررت القوات المشتركة خمسة مواقع جديدة في شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف وقطعت خطوط إمدادات الميليشيا في جبهة العلم.

ووفق مصادر عسكرية فإن القوات المشتركة بإسناد من مقاتلات التحالف حررت مواقع استراتيجية شرقي مدينة الحزم ومنها جبل عرفان، قرن الكدادي، ومختم الحبيل، وقرون الهنادية بعد تطهير جبال الصبايغ وعدد من المواقع المحيطة بها، وقطعوا خطوط إمدادات الميليشيا في جبهة العلم شرقي مدينة الحزم. وحسب المصادر فإن المعارك متواصلة في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة الجوف وأن العشرات من عناصر الميليشيا قتلوا سياسياً أكدت الحكومة الشرعية «أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تتخذ من اتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار في الحديدة دافعاً للتصعيد العسكري في المناطق الأخرى، وهو الأمر الذي لن نقبل به أبداً ».

وأكدت الحكومة حرصها على الوصول إلى سلام شامل ومستدام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.. وقالت إن تعنت ميليشيا الحوثي واستمرار حربها العبثية على اليمنيين يشكل العائق الحقيقي لجهود المبعوث الأممي. مشددة أن المحاولات انكسرت أمام صلابة القوات المشتركة.

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