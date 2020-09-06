إحباط مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي الكويتي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مسؤول أمني كويتي، اليوم، أنه تم إحباط محاولة من قبل ضابطين يشغلان أعمالا حساسة، لاستهداف الأمن القومي الكويتي، وفقا لصحيفة "القبس الكويتية".

وأفاد المسؤول الأمني بأنه تم إلقاء القبض على الضابطين بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مباشرة معهما في هاتين التهمتين، بعد أن أسندت إليهما سرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت في 2019.

وذكر المسؤول الأمني الكويتي أن الضابطين لا يعملان بمفردهما، بل يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين، ونوابا، ومتنفذين، وسربا مستندات خطيرة جدا إلى خارج الكويت، مؤكدا أنه تم رصد تواصلهما مع أطراف في لندن.

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