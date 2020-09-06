الكويت تهيب بمواطنيها من ملاك العقارات بسلطنة عُمان نقل ملكيتها لعمانيين

المصدر: كونا

أھابت سفارة دولة الكویت لدى سلطنة عٌمان بالمواطنین الكویتیین الذین یمتلكون أراضي أو عقارات في عدد من المواقع بالسلطنة ضرورة التصرف في ھذه الأملاك نحو نقل ملكیتها بالطرق القانونیة الى مواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر المقبل.

وأوضحت السفارة في بیان صحافي الیوم "الأحد" أن ذلك یأتي تنفیذا للمرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غیر المواطنین العمانیین للأراضي والعقارات في تلك المواقع.

وأضافت أن المواقع التي یحظر تملك غیر العمانیین فیھا للأراضي والعقارات ھي:

1 -محافظة مسندم - البریمي - الظاھرة - الوسطى - ظفار (عدا صلالة).

2 -ولایة لوى - شناص - مصیره.

3 -الجبل الأخضر - جبل شمس - وأي جبال أخرى لھا أھمیة استراتیجیة تحددھا الجھات المختصة.

4 -الجزر.

5 -الحارات الأثریة والقدیمة المحددة من وزارة التراث والثقافة.

6 -الأراضي الزراعیة في جمیع أنحاء السلطنة.

7 -المواقع القریبة من القصور والجھات الأمنیة والعسكریة التي تحددھا الجھات المختصة.

وذكرت أنه یمكن للمواطنین الكویتیین تمدید المھلة لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزارة الإسكان العمانیة من خلال الاستمارة الإلكترونیة .

وأعربت السفارة الكویتیة في مسقط عن استعدادھا لتلقي اتصالات المواطنین على أرقام السفارة.

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