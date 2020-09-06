مصر.. طبيب نفسي يتحرش بمرضاه ويدعي "بأنه جزء من العلاج"

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت نيابة طنطا الكلية في محافظة الغربية المصرية، السبت، بحبس طبيب نفسي متهم بالتحرش بعدد من السيدات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمع رئيس النيابة، خلال التحقيقات إلى أقوال الطبيب المتهم وأعضاء فريق الدفاع في الاتهامات المسندة إليه في سلسلة بلاغات تقدمت بها عدة سيدات، بشأن اتهامه بالتحرش بأربع سيدات داخل عيادته الخاصة بمدينة طنطا.

ومن المقرر أن تستمع النيابة في وقت لاحق إلى أقوال مقدمات البلاغات.

ونفى الطبيب المتهم في واقعة التحرش الجنسي واللفظي الاتهامات الموجهة ضده، مؤكدا أنه يتعرض لـ "حملات تشويه ممنهجة"، وأنه ضحية لعملية "ابتزاز" من جانب بعض المنافسين، عبر "استغلال" موقع فيسبوك بقصد "التشهير به والإضرار بسمعته".

وكان مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا يفيد بورود شكاوى على إحدى الصفحات بموقع فيسبوك بعد أن تداول رواد الموقع رسائل لعدد من السيدات، مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا، قام بالتحرش بهن لفظيا، وطلب إرسال صور خاصة لهن، ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهن بأن ذلك نوع من العلاج النفسي، وفقاً لقناة "الحرة".

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الكمائن الثابتة والمتحركة، تم تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرير محضر بها وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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