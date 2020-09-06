السودان يعلن الطوارئ 3 أشهر بسبب الفيضانات

المصدر: (الخرطوم - طارق عثمان)

أعلن السودان أمس حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات غير المسبوقة التي شهدها أخيراً، وأدت إلى وفاة 99 شخصاً وإصابة 46 آخرين فيما انهار نحو 100 ألف منزل وتضرر أكثر من 500 ألف شخص.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن مجلس الأمن والدفاع قرر تشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف العام الحالي إ وتكامل الأدوار المحلية والإقليمية والعالمية. وعقد المجلس اجتماعاً استعرض فيه تقارير الخريف لهذا العام، ووقف على حجم الخسائر والأضرار البشرية والمادية التي أسفرت عن تأثر (16) ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطناً، وإصابة 46 آخرين، وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة، وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن معدلات الفيضانات والأمطار، لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال (1988- 1946)، مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع. في الاثناء، أعرب الرئيس المصريعبد الفتاح السيسي، عن خالص التضامن مع السودانيين جراء السيول والفيضانات التي تجتاح البلد الشقيق،والتي أدت الى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات. واكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم للسودانيين في هذه الفترة الدقيقة .

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