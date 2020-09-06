«التحالف» يدمّر «مسيّرة حوثية مفخخة» بالأجواء اليمنية

المصدر: عدن- البيان

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»، بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، في «بيان» صدر الليلة الماضية، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة. إلى ذلك، نفذت ميليشيا الحوثي حملة مصادرة للعملة النقدية، ومنعت بيع الماشية في المناطق الواقعة على خطوط التماس مع قوات الشرعية في محافظة الجوف.

وقال سكان لـ«البيان»: إن ميليشيا الحوثي نفذت حملة مداهمة ومصادرة للطبعة الجديدة من العملة الوطنية من المحلات في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، وفي مديرية الغيل وغيرها من مراكز المديريات، كما منعت السكان من بيع المواشي ق وفي سياق متصل أغلقت الطرق التي تربط العاصمة صنعاء بالمحافظات الواقعة شرق البلاد بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي في شمال محافظة الضالع وجنوب محافظة مأرب.

ووفق ما قاله مسافرون لـ«البيان» فإنهم أمضوا الليلة قبل الماضية في أطراف محافظة البيضاء مع محافظة مأرب وصولاً إلى محافظة مأرب ومحافظة المهرة، بسبب اشتداد المعارك هناك وإغلاق الطرق التي تربط محافظة مأرب مع صنعاء في مديرية ماهليه، كما أدت المعارك إلى إغلاق طريق الصحراء، الذي يربط بين محافظة مأرب ومحافظة الجوف.

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