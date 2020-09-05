القوات المشتركة تسقط مسيرتين للحوثي جنوب الحديدة

المصدر: عدن - البيان

أسقطت القوات المشتركة في الساحل الغربي مسيرتين لميليشيا الحوثي في أجواء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم رصد طائرتين مسيرتين في سماء مدينة الدريهمي وسرعان ما تم التعامل معهما وإسقاطهما. وتبين أن إحداها استطلاعية فيما الأخرى كانت تحمل إمداداً لعناصر الميليشيات المحاصرين داخل بعض أحياء المدينة.

وكانت القوات المشتركة أسقطت طائرة استطلاع حوثية منتصف الأسبوع الفائت في ذات المنطقة التي شهدت إسقاط عدد من طائرات مماثلة سيرتها الميليشيات ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته دمرت آليات القوات المشتركة مخازن لميليشيا الحوثي وسط مدينة الحديدة وجنوبها، كما كبدتها خسائر بشرية جراء خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.

ووفق بلاغ عسكري فإن قطاعات الجبلية والدريهمي وحيس، شهدت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية، وانتهت بكسر محاولات تسلل للميليشيات ومصرع وجرح عدد من عناصرها، كما تعاملت القوات المشتركة بنجاح مع تحركات الميليشيات داخل مدينة الحديدة، وحققت إصابات مباشرة في صفوفها، وفجرت مخرناً للذخيرة.

وحسب البلاغ العسكري تم تدمير جرافتين للميليشيات، الأولى جنوب شرق مدينة التحيتا والثانية شرق الجبلية، كما لقي سائقاهما مصرعهما أثناء محاولة استحداث تحصينات وخنادق.

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