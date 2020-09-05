الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في أفغانستان

دعت الأمم المتحدة الأطراف الأفغانية إلى وضع مسألة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية على رأس جدول الأعمال، وحضت جميع الدول على تأكيد هذه الدعوة مع بدء المحادثات. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية للممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ديبورا ليونز أول من أمس حيث أعربت عن ترحيبها بتشكيل الحكومة الأفغانية الأسبوع الماضي، وبتعيينات المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، مؤكدة أن مكتبها يواصل الدعوة إلى استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد ولجنة مستقلة لمكافحة الفساد في البلاد.

وأشارت إلى مؤتمر التعهدات من أجل أفغانستان الذي سيعقد في نوفمبر المقبل وأيضاً إلى المحادثات السياسية التي ستعقد بين الأطراف الأفغانية قريباً ومن شأنها أن تحدد مسار مستقبل البلاد، واصفة هذه المحادثات المباشرة باللحظة التاريخية بالنسبة لأفغانستان. (نيويورك - وام)

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