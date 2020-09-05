تحرير مواقع جديدة في الجوف ومأرب

المصدر: عدن-البيان

حررت القوات المشتركة مواقع جديدة في محافظتي الجوف ومأرب بإسناد من مقاتلات التحالف كانت ميليشيا الحوثي قد سيطرت عليها.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن القوات المشتركة تمكنت من تحرير سلسلة جبال حويشان في جبهة العلم، وقتلت وأسرت عدداً من مقاتلي الميليشيا، واستعادت كميات من الأسلحة والذخائر، كما دمرت مقاتلات التحالف عدداً من الآليات والمركبات العسكرية التابعة للحوثيين.

وفي جنوب محافظة مأرب تمكنت القوات المشتركة بإسناد من القبائل من تحرير عدد من المواقع في جبهة ماهلية بعد معارك عنيفة مع عناصر ميليشيا الحوثي، مع وصول تعزيزات أرسلتها قيادة القوات المشتركة إلى هذه الجبهة ضمت تعزيزات بشرية وأسلحة وآليات، في حين قتل مدني في قصف حوثي لتجمعات سكنية في مديرية القريشية التابعة لمحافظة البيضاء. ‏وفي جنوب محافظة البيضاء تجددت المواجهات بين قوات لواء الأماجد مع ميليشيا الحوثي في مديرية مكيراس الواقعة على حدود محافظة البيضاء مع محافظة أبين، استخدمت فيها صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون .

وقال قائد لواء الأماجد العميد صالح الشاجري إن قواته تخوض معارك النصر من أجل تحرير مديرية مكيراس والوصول لمحافظة البيضاء وتحرير كل شبر من أرض الوطن. وفي الساحل الغربي قصفت الميليشيا بعنف بلدتَي الفازة والجبلية التابعتين لمديرية التُّحيتا جنوب الحديدة في إطار انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بالحديدة.

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