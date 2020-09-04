خلايا إرهابية تنشط على الحدود التونسية الليبية

المصدر: تونس-وكالات

أعلنت مصادر أمنية تونسية اليوم الجمعة أن قوى الأمن نجحت في تفكيك 3 خلايا إرهابية تنشط على الحدود مع ليبيا وترتبط بشبكات الجريمة المنظمة ومهربي البشر.

وأعلنت وزارة الداخلية أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من إيقاف 40 شخصا على صلة بقضايا إرهابية خطيرة.وذكرت الوزارة أنه تم إحالة عدد منهم إلى وحدة البحث في جرائم الإرهاب على خلفية تدوينات ذات منحى متطرف والتورط في قضايا ذات صبغة إرهابية.

وأوضحت مصادر أمنية، أنه تم تفكيك 3 خلايا إرهابية في محافظة سوسة الساحلية، وضبط أسلحة وخرائط كانت ستستهدف مراكز أمنية.

وأشارت إلى أن هذه الخلايا تنشط بين تونس وليبيا، ولها ارتباطات بالميليشيات الإرهابية غرب ليبيا وشبكات ترويج المخدرات في الجنوب التونسي ومهربي البشر.

وكانت الداخلية التونسية أعلنت نهاية الشهر الماضي عن تمكنها من الكشف عن خلية إرهابية تخطط للالتحاق بإحدى بؤر التوتر ودعم الجماعات الإرهابية. وأفادت بأن هذه الخلية تتجاوز 10 أشخاص لهم ارتباطات بجماعات مسلحة في الغرب الليبي، وينشطون في مجال تهريب الأسلحة بين البلدين.

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