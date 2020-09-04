الإمارات تدشن المرحلة الثانية من المساعدات الغذائية لسكان قرى الساحل الغربي اليمني

المصدر: وام

دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر فرقها الإغاثية المرحلة الثانية من المساعدات الإغاثية انطلاقا من عزلة المجيليس التابعة لمديرية التحيتا وذلك بتوزيع 200 سلة من اجمالي السلال المخصصة لهذه المرحلة والبالغ عددها 6 آلاف سلة غذائية تغطي المناطق التي لم تشملها خطة التوزيع في مرحلتها السابقة وتضم سكان قري التحيتا وحيس وبيت الفقية وغيرهم من غير القادرين.

كانت المرحلة الأولي من المساعدات قد ضمت مناطق الخوخة والدريهمي والحوك والحالي وشهدت توزيع 6 آلاف سلة غذائية على الأسر الفقيرة وأسر الشهداء واليتامى ومتضرري السيول.

يأتي هذا الدعم في إطار الحملة الإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المواطنين في المناطق الريفية والنائية واستمرارا لتدفق المساعدات الإغاثية والإيوائية للأسر المتضررة بالمديريات المحررة.

و عبر المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات لدعمها المتواصل لهم عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي يحيونها .. مؤكدين أن دولة الامارات ستظل دوما اليد الممتدة بالسخاء والعطاء.

من جانبهم قال مسؤولو الإغاثة بمكتب الهلال الأحمر بالساحل الغربي اليمني خلال عملية التوزيع : " تستهدف المرحلة الثانية من المساعدات الإغاثية سكان قري التحيتا وحيس وبيت الفقيه وغيرهم من ذوي الحاجة لإعادة الأمل في قلوبهم و رفع المعاناة عن كاهلهم " .. مؤكدين أن الهيئة ستواصل مسيرتها الإنسانية لتصل إلى الفقراء والمحتاجين والمعوزين أينما كانوا ".

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