294 أسرة في سقطرى تستفيد من مساعدات «خليفة الإنسانية»

المصدر: عدن - البيان

واصلت الفرق الإنسانية لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إغاثة المناطق والقرى النائية في محافظة سقطرى، ضمن الدعم الإماراتي للشعب اليمني، حيت وصلت هذه الفرق إلى مناطق (كزماعة – كام – دبنه سئرهن – دبنه شودر – موضها ودليشة – وعرريهن دليشه – وحولف)، حيث استفادت 294 أسرة من تلك المساعدات التي تضم مختلف أصناف المواد الغذائية الأساسية.

وخلال توزيع المساعدات، أشاد سامح عبد الله مسؤول مركز 30 نوفمبر، بالمواقف الأخوية لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن توزيع المساعدات الغذائية على 8 مناطق في المركز، يأتي ضمن خطة المؤسسة لإغاثة أهالي المركز، وأن المساعدات الموزعة كان لها أثر كبير في نفوس أبناء المناطق، وساعدتهم بشكل كبير في مواجهة متطلبات الحياة.

تخفيف

وعبّر موسى أحمد أحد وجهاء المركز، عن سعادته البالغة بقدوم قوافل مؤسسة خليفة الغذائية، للتخفيف من معاناة السكان.. وأشاد بالجهود المبذولة من القائمين على المؤسسة وفرقها الإنسانية المستمرة في إيصال الخير لكل مستحقيها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز