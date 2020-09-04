القوات المشتركة تحقق انتصارات في مأرب

المصدر: عدن- البيان

تمكنت القوات المشتركة من استعادة السيطرة على مواقع جديدة في مديريتي صرواح وماهلية بمحافظة مأرب (شرق اليمن). وقالت مصادر عسكرية قولها، إن الجيش مسنوداً برجال القبائل أفشل هجمات مكثفة شنتها ميليشيا الحوثي على مواقعه في كل من المخدرة وهيلان وماهلية.

وتزامنت الهجمات مع قصف مكثف لطيران التحالف استهدف تعزيزات للحوثيين في الجبهات ذاتها، مخلفاً قتلى وجرحى، ومدمراً آليات عسكرية.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة تواصل تقدمها في جبهة المشيريف، في شمال محافظة البيضاء، حيث قتل العشرات من عناصر الميليشيا، وتم الاستيلاء على عدد من الآليات القتالية، كما أسر نحو ستين من عناصر الميليشيا بينهم ناصر الوهبي، المعين من قبل الحوثيين وكيلاً لمحافظ البيضاء. وأكدت مصادر محلية استمرار المعارك العنيفة بين قوات الجيش والحوثيين في مختلف جبهات مأرب. وأوضحت المصادر أن المعارك تركزت في جنوب مأرب عند جبهة ماهيلة ورحبة والمشيريف حدود قيفة، وفي جبهة العلم النضود في المحور الشمالي. وبحسب المصادر فإن المعارك امتدت إلى هيلان والمشجح التابعة لمديرية مدغل الجدعان. وتمكنت القوات المشتركة من استعادة مركز مديرية مدغل وسوق مدغل وكمب كعلان والوصول إلى المخدرة.

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