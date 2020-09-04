«الهلال» توزع الدفعة الثانية من المساعدات في الساحل الغربي

المصدر: عدن - البيان

بدأت الفرق الإغاثية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المرحلة الثانية من توزيع المساعدات الإغاثية للسكان في عزلة المجيليس التابعة لمديرية التُّحيتا، جنوب محافظة الحديدة، والتي تضم ستة آلاف سلة غذائية. وفي بداية العملية وزعت الفرق الإغاثية 200 سلة من إجمالي السِّلال المخصصة لهذه المرحلة، البالغ عددها 6 آلاف سلة غذائية تشمل المناطق التي لم تشملها خطة التوزيع في المرحلة السابقة، وهي قری التُّحيتا وحَيْس وبيت الفقيه بالإضافة الق مخيمات النازحين.

وكانت المرحلة الأولى شملت مناطق الخوخة والدُّريهمي والحَوَك والحالي، وزعت خلالها 6 آلاف سلة غذائية استهدفت مخيمات النازحين والمناطق النائية والأسر الفقيرة وأسر الشهداء والأيتام ومتضرري السيول.

مرحلة ثانية

وقال عبد الرحمن اليوسفي، مسؤول الإغاثة بمكتب الهلال بالساحل الغربي: «بدأنا المرحلة الثانية من المساعدات الإغاثية للمحتاجين من سكان الساحل، والهيئة تعمل على إعادة الأمل لسكان هذه المناطق النائية المحرومة والتخفيف من معاناتهم.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لهم عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء هذه الظروف الإنسانية الصعبة، مؤكدين أنّ دولة الإمارات هي عنوان السخاء.

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