دعوة لتعزيز العمل العربي الجماعي لمواجهة «كوفيد 19»

المصدر: القاهرة - واس

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أهمية تعزيز العمل العربي الجماعي من أجل التخفيف من وطأة أزمة جائحة كورونا غير المسبوقة من حيث حدتها واتساع آثارها، خاصة على المجتمعات الأكثر هشاشة والتي كانت تُعاني بالفعل من أزمات خطيرة وضاغطة، ثم جاء الوباء ليُضيف إليها ويُضاعف من تأثيراتها.

وقال أبو الغيط في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة (106) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري والتي انطلقت أعمالها أمس عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» برئاسة دولة الكويت ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية، إن أزمة الوباء العالمي تُذكرنا مجدداً بمركزية العمل الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث عدداً من الموضوعات الهامة والحيوية، ولعل في مقدمتها التداعيات الصحية والتنموية المباشرة المترتبة على جائحة كورونا، وما يرتبط بها من تداعيات شديدة الوطأة على المجتمعات العربية كافة.

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