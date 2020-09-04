السيسي يؤكد دعمه الحل السياسي في ليبيا

المصدر: القاهرة - وام

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي القضية الليبية، بعيداً عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلّحة، مشدداً في الإطار ذاته على ترحيب القاهرة بأية خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية. وأكد دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة بداية بمساندة جميع المبعوثين الدوليين إلى ليبيا، مروراً بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة وصولاً إلى مسار برلين وصدور مبادرة «إعلان القاهرة».

جاء ذلك خلال استقباله أمس، جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع في شرق المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضية سد النهضة.

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