تقرير استخباراتي: قطر متورّطة في تمويل هجمات حوثية ضد السعودية

المصدر: دبي - البيان

كشف ضابط مخابرات نمساوي عن تمويل قطر هجمات حوثية على السعودية، مشيراً إلى هجومين استهدفا نجران، الأول بطائرة مسيّرة، والثاني بعده بساعات قليلة. ونقلت صحيفة «داي بريس» النمساوية، عن ضابط المخابرات السابق جيسون جي قوله إن قطر استمرت في تمويل ميليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية بشكل مباشر بهدف مهاجمة المملكة، لافتاً إلى أن الهجوم تم عبر طائرة من دون طيّار، ووُجّه ضد هدف مدني، وهو مطار أبها، إلا أن نظام الدفاع الجوي السعودي أفشل الهجمات.

وأكد جيسون أنه قدّم معلومات ساعدت في صد الهجمات الثلاث، لافتاً إلى وجود مؤشرات ملموسة على أن المزيد من هجمات الطائرات بدون طيار، ستقع مستقبلاً، بتمويل قطري. كما كشف جيسون تفاصيل حول تمويل قطر لحزب الله وجماعة الإخوان الإرهابيين، فيما ذكرت الصحيفة أن قطر حاولت إسكات جيسون جي بـ750 ألف يورو.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

تقرير استخباراتي: تورّط قطري في تمويل هجمات حوثية ضد السعودية

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