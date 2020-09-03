مستشار السيسي: مصر فيها 7 أنواع من كورونا من أصل 8 في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن في مصر 7 أنواع من جينات كورونا من أصل 8 في العالم.

وأكد تاج الدين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن "فيروس كورونا كما هو ولم يتغير".

وأضاف أن "توفر العلاج ضروري، ولكن لا سبيل حتى الآن إلا الوقاية من الإصابة من كورونا، منوها بأنه حال توفر التطعيم هناك فئات سيتم تطعيمها أولا كالفرق الطبية، وكبار السن".

وأشار تاج الدين إلى أنه لا توجد دولة كبيرة أو صغيرة تستطيع تطعيم جميع سكانها.

وأكد مستشار السيسي أن هناك 8 أنواع من فيروس كورونا في العالم، وتم عمل دراسات في مركز الأبحاث المتميز رفيع المستوى في جامعة عين شمس، "وجدنا لدينا 7 أنواع من الفيروس موجود في مصر من الـ الموجودة في العالم".

وتابع: " هناك فرق شديد بين العدوى والمرض، كل مريض بكورونا أخذ العدوى وليس كل من أخذ العدوى مصاب بالفيروس".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز