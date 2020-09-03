مصر.. حقيقة ظهور فصيل جديد من كورونا يهاجم الجهاز الهضمي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب في جامعة القاهرة، حقيقة ظهور فصيل جديد من فيروس كورونا المُستجد، «كوفيد 19» في مصر، مؤكدة أن فيروس كورونا لم ينته بعد، ولا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وعن الفصيل الجديد من الفيروس، كشفت "شوقي" عن ظهور فصيل من فيروس كورونا في مصر يُهاجم الجهاز الهضمي، ويصيب بالإسهال الشديد والجفاف، محذرة من استخدام دورات المياه دون تنظيفها بعد كل شخص بالكلور المخفف، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وأكدت أستاذ الصحة العامة على ضرورة ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أنه صدر قرار بتوزيعها على بطاقات التموين للحفاظ على صحة المواطنين، وأن أي شخص لديه سعال أو ارتفاع درجات الحرارة يجب عليه ارتداء الكمامة باستمرار حتى داخل المنزل.

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