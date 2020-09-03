قوات مشتركة تحرر بلدة في الصومال من قبضة المتطرفين

المصدر: (مقديشو - وكالات)

تمكّنت قوات مشتركة في الصومال، أمس، من تحرير قرية بإقليم جوبا السفلى، جنوب البلاد، من قبضة حركة الشباب الإرهابية. ونجحت قوات ولاية جوبلاند بالتعاون مع قوات حفظ السلام الأفريقية «أميصوم» في تحرير بلدة جنا-عبدلا الواقعة بين مدينتي أفمدو وكسمايو. وخضعت البلدة لسيطرة ميليشيات الشباب منذ سنوات، وتستخدمها مركزاً في المحافظات الجنوبية من البلاد لجمع إتاوات من الأشخاص والمركبات التي تنقل البضائع عبر المناطق المختلفة.

وأعلن رئيس ولاية جوبلاند، أحمد مدوبي، أول من أمس، بدء حملة عسكرية لتحرير المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الشباب في عموم مناطق الولاية خلال اختتام دورة تدريب لوحدات من قوات الولاية.

وتسعى القيادات العسكرية في الصومال على مستوى الولايات أو الحكومة الفيدرالية بالتعاون مع القوات الأفريقية «أميصوم» وقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» إلى كبح ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وصعدت الميليشيا الإرهابية، في الآونة الأخيرة، من تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف مدنية وعسكرية وتقوم بحرب عصابات واغتيالات منظمة منذ عام 2007 راح ضحيتها آلاف الصوماليين.

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