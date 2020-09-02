الصحة السعودية تكشف العلاقة بين مصل الإنفلونزا وعلاج مرضى كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المتحدث باسم الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي أن أخذ التطعيم أو اللقاح المخصص للإنفلونزا أمر مهم جدا حيث من الواجب الحصول عليه موسميا للوقاية من الإصابة بفيروس الإنفلونزا ولاسيما في فصل الشتاء.

وكشف مساعد وزير الصحة السعودي في تصريحات صحفية له حقيقة العلاقة بين مصل الإنفلونزا وعلاج مرضى فيروس كورونا حيث أكد أن هذا اللقاح لا يقي ولا يعد رافعا للمناعة أو لمستوى الوقاية من فيروس كورونا؛ معللا ذلك بأن هناك اختلافا تاما بين الفيروسين.

وقال العبدالعالي من المهم جدا في الموسم القادم مع توفر اللقاحات عالميا والتي سيتم الإعلان في المملكة عن كيفية الحصول عليها للإنفلونزا، الوصول لها والحصول عليها؛ لأن الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا عموما تجعل الجسم في وضع صحي أفضل وبالتالي تقي من كثير من المشكلات الصحية الناتجة عن اكتساب أي عدوى ومن ضمن ذلك اكتساب عدوى فيروس كورونا".

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