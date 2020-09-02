السيسي يؤكد دعم معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: أ ف ب

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، دعمه معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتاناياهو، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث، في بيان، إن السيسي ثمن الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أنها تندرج في سياق إحلال السلام بالمنطقة، بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويتيح إقامة دولته المستقلة.

وأكد السيسي، وفق المتحدث باسم الرئاسة، أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوّض فرص إحلال السلام، خاصة الامتناع عن ضم أراض ٍفلسطينية.

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