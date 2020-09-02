وزير الخارجية السعودي: مواقف المملكة ثابتة وراسخة تجاه القضية الفلسطينية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن مواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية ثابتة وراسخة، كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة وفق مبادرة السلام العربية.

ونشر سموه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية".

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