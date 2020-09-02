ماكرون يلتقي ماجدة الرومي ويؤكد ضرورة إبراز وجه لبنان الحضاري

المصدر: البيان الإلكتروني

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى لبنان، الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مؤكداً لها أن الشعب اللبناني سيكون بخير.

ونشرت ماجدة الرومي على حسابها الرسمي في "تويتر" صوراً تظهر لقاءها بالرئيس الفرنسي، حيث تأثر لكلامها ورأى الدمعة في عينيها فعانقها، وكأنه بها يعانق الشعب اللبناني.

بدورها، أكدت له ماجدة أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته وللوقوف مع أهلها بعد الكارثة التي ألـمّت بالبشر والحجر، وشكرته على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان، مشيرةً إلى أن زيارته للفنانة فيروز تلامس روح لبنان التي نحبّها.

وعبّر الرئيس الفرنسي، في ختام زيارته، عن رغبته في رؤية تعاونٍ فنيٍ لبناني فرنسي، بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته، وإبراز وجه لبنان الفني الحضاري.

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