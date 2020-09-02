الرئيس الفرنسي يزور منزل السيدة فيروز في بيروت

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دشّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته لبيروت بلقاء أيقونة الغناء العربي فيروز.

وأكّد ماكرون أنّه قطع التزاماً لفيروز بأن يبذل كل شيء حتى تطبق الإصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل، واصفاً إياها بـ «الجميلة والقوية للغاية». ورداً على سؤال عن أغنيته المفضلة لفيروز قال ماكرون إنّها «لبيروت» التي كانت تذيعها القنوات المحلية بينما كانت تعرض صوراً للانفجار وتداعياته.

ونالت فيروز إعجاب رؤساء فرنسيين آخرين، إذ منحها الرئيس، فرانسوا ميتران، وسام قائد الفنون والآداب عام 1988 ومنحها الرئيس، جاك شيراك، وسام فارس جوقة الشرف في عام 1998.





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