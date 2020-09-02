المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر تلفزيون السودان بياناً مساء أمس أوضح فيه تعرضه لعملية تخريبية كبرى في الفترة بين الساعة العاشرة مساء الأحد الثلاثين من أغسطس 2020 والساعة السابعة والنصف صباح الاثنين الحادي والثلاثين من أغسطس 2020.

وذكر البيان أن العملية التخريبية تمثلت في سحب ست لوحات استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت من غرفة التحكم الرئيسية للتلفزيون بغرض شل قدرة التلفزيون على استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت لمراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا.

وأوضح البيان أن مهندسي التلفزة وتقنية المعلومات تمكن بعد بذل مجهود جبار من إحياء غرفة التحكم ومن ثم بث مراسيم توقيع اتفاق السلام، كما ذكر البيان أن إدارة التلفزيون قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية في مواجهة الحادث كما فتحت بلاغا جنائيا لدى شرطة أم درمان.

وفيما يلي نص البيان الصحفي:

تعرض تلفزيون السودان لعملية تخريبية كبرى في الفترة بين الساعة العاشرة مساء الأحد الثلاثين من أغسطس 2020 والساعة السابعة والنصف صباح الاثنين الحادي والثلاثين من أغسطس 2020؛ أي عشية استعداد التلفزيون لنقل مراسم توقيع اتفاق السلام في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

تمثلت العملية التخريبية في سحب ست لوحات استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت من غرفة التحكم الرئيسية للتلفزيون، مما شل ودمر قدرة التلفزيون على استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت، وحتى السابعة والنصف من صباح الاثنين الحادي والثلاثين من أغسطس 2020 ولم تكن غرفة التحكم الرئيسية في التلفزيون قادرة على الاستقبال والتوزيع والبث، وبالتالي غير قادرة على نقل مراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا.

انخرط مهندسو التلفزة وتقنية المعلومات في جهود جبارة للإتيان أولا بلوحات بديلة تم تركيبها ومحاولة إحياء غرفة التحكم، وتمكنوا من إنجاز ذلك قبيل بدء مراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا وتمكن التلفزيون من نقل مراسم توقيع اتفاق السلام وأصبحت شاشته المصدر الوحيد لنقل الحدث لكل القنوات السودانية والعربية.

تبلغ قيمة اللوحات المسحوبة خمسة عشر ألف دولار، وهي غير قابلة للبيع لأنها تصلح للعمل فقط في غرفة التحكم الرئيسية لتلفزيون السودان.

قامت إدارة التلفزيون باتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية في مواجهة الحادث كما فتحت بلاغا جنائيا لدى شرطة أم درمان حيث تجرى إدارة المباحث الجنائية تحقيقات مكثفة حول الحادث، وفق موقع (أخبار السودان).

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