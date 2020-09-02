محمد بن سلمان يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

المصدر: البيان الإلكتروني

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، جاريد كوشنر؛ كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدين، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.

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