تدمير «مسيّرة» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

المصدر: ( عواصم - وكالات)

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخّخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإيرانية، المدعومة من إيران، باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة، تمكنت، صباح أمس ، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخّخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكانت القوات المشتركة، تصدت لهجوم هو الثاني من نوعه لميليشيا الحوثي الإيرانية خلال 24 ساعة جنوبي الحديدة، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية، في ظل صمت الأمم المتحدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن ميليشيا الحوثي حاولت بهجومها فتح ثغرة صوب مركز مديرية الدريهمي من الجهة الشرقية، سرعان ما باء بالفشل، وخسائر بشرية في صفوفها.

وأكد أن وحدات من القوات المشتركة، اشتبكت مع عناصر الميليشيا بمختلف الأسلحة، وأجبرتها على الفرار، بعد مقتل وجرح عدد منها، وإخماد مصادر الإسناد، فيما استشهد وأصيب أحد أفراد القوات المشتركة.

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