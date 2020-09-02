الإمارات: ملتزمون بترسيخ التعاون الدولي والتنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

أكّدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، التزام دولة الإمارات بترسيخ مبدأ التعددية والتعاون الدولي، في السعي من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي. جاء ذلك خلال محاضرة نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية «عن بعد» بعنوان «الدور العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في منظمة الأمم المتحدة».

وقالت نسيبة، إنّ دولة الإمارات، التي أصبحت عضواً في الأمم المتحدة منذ التاسع من ديسمبر عام 1971، ملتزمة بترسيخ مبدأ التعددية والتعاون الدولي في السعي من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.

مشيرة إلى أنّ دولة الإمارات تقوم بدور مهم للغاية لمواجهة التحديات المستجدة في القرن الـ21 لضمان الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال التخفيف من حدة النزاعات ومكافحة الإرهاب والتطرّف وجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأنّ دولة الإمارات تقوم بجهود كبيرة لنشر التسامح والتعايش والحوار بين الأديان، وهو ما تجسد في توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.

مساعدات

ولفتت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إلى الدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات خلال جائحة «كوفيد 19»، موضحة أنّ الدبلوماسية الصحية أصبحت جوهر عمل السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي قدمت الكثير من المساعدات الطبية لمكافحة هذه الجائحة، ودخلت في شراكات مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي، من أجل إيصال أجهزة الفحص الطبي، ومعدات الوقاية الشخصية وغيرها من الإمدادات الضرورية إلى المحتاجين، عبر مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية، التي تعتبر أحد المراكز الرئيسية للخدمات اللوجستية للأمم المتحدة.

نموذج مساواة

وحول تمكين المرأة في دولة الإمارات، وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، أكّدت لانا نسيبة، أنّ المرأة الإماراتية حقّقت تقدماً كبيراً على صعيد مشاركاتها في الحياة العامة، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً في المساواة بين الجنسين في المنطقة والعالم، في وقت تشهد فيه دول عدة استبعاد النساء من المشاركة في السياسة والاقتصاد والمجتمع.

ونوّهت نسيبة في ختام حديثها، إلى أنّ حصول دولة الإمارات مؤخراً، على دعم من مجموعة آسيا، والمحيط الهادئ، وجامعة الدول العربية للترشيح لعضوية مجلس الأمن، يتيح لها مشاركة قوية في تقديم حلول فعالة لقضايا السلام والأمن، فضلاً عن المشاركة في قضايا أخرى كثيرة على جدول مجلس الأمن منها ما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط.

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