11 قتيلاً بقصف إسرائيلي جنوبي دمشق

المصدر: (دمشق - وكالات)

قتل 11 شخصاً من بينهم 10 عسكريين من قوات الجيش السوري والميليشيات الإيرانية، في قصف إسرائيلي استهدف جنوبي العاصمة دمشق، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكّد المرصد، أن القتلى ثلاثة من القوات الحكومية السورية بينهم ضابط في الدفاع الجوي، وسبعة من الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله من جنسيات غير سورية.

كما قتلت امرأة جراء سقوط شظايا من القصف على منزلها، في قرية الهيجانة جنوبي دمشق. وكان المرصد قال إن القصف أدى إلى مقتل خمسة وإصابة أكثر من 10 في حصيلة أولية.

مشيراً إلى وجود جنسيات غير سورية بين الضحايا. واستهدفت الضربات الإسرائيلية مواقع عدة للقوات الحكومية السورية والميليشيات الموالية لإيران في ريفي دمشق ودرعا، إذ استهدفت إحدى الضربات محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة الكسوة جنوب العاصمة. وقصفت الصواريخ الإسرائيلية محيط إزرع وكتيبة نامر وكتيبة قرفا وتل محجة في ريف درعا الشمالي الشرقي، التي تتمركز فيها ميليشيات حزب الله.

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