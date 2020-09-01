القوى اللبنانية تتعهد أمام ماكرون بتشكيل حكومة خلال أسبوعين

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الليلة، أن الأطراف السياسية اللبنانية أبلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، مشيراً إلى أنه دعا رئيس الجمهورية اللبناني ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي والقوى السياسية إلى مؤتمر يعقد في باريس في أكتوبر المقبل لتقييم ما ستحققه السلطات اللبنانية.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي بعد لقائه ممثلين عن أبرز القوى السياسية بمقر السفير الفرنسي في بيروت: "الأطراف السياسية كافة، من دون استثناء، التزمت هذا المساء بألَّا يستغرق تشكيل الحكومة أكثر من 15 يوماً".

يذكر أن عملية تشكيل الحكومة في لبنان صعبة وتستغرق أسابيع أو شهوراً.

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