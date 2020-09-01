أعمال عنف في العراق تخلّف قتلى وجرحى

المصدر: وام

أعلنت خلية الإعلام الأمني في وزارة الدفاع العراقية، اليوم، أن امرأة قُتلت فيما أصيب ثلاثة من العناصر الأمنية من جراء انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش على الطريق الرابط بين مدينتي تكريت وكركوك شمالي البلاد.

كما أعلن مصدر أمني في محافظة ديالى أن جنديين أصيبا من جراء انفجار عبوة ناسفة في إحدى قرى ناحية العظيم شمال المحافظة.

وقُتل مدني وأصيب آخران بهجوم مسلح في المنطقة ذاتها.

كما ذكر مصدر أمني في محافظة ميسان، جنوبي العراق، أن قوة أمنية عثرت على جثة شخص قضى بهجوم مسلح.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز