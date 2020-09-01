قرقاش يبحث مع شاباط التعاون بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: وام

اجتمع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع مئير بن شاباط، مستشار ورئيس الأمن القومي الإسرائيلي، الذي يرأس الوفد الإسرائيلي الذي يزور الدولة، وبحثا، في تفاصيل زيارة الوفد، فرص التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة.

كما تطرقا، خلال المحادثات التي جرت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى تعزيز فرص السلام والاستقرار، حيث شدّد معاليه على أنّ معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تمثل خطوة إيجابية في دفع فرص السلام في المنطقة وستؤسّس لعلاقات ثنائية راسخة في مجالات عدة: اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وتنموية وثقافية وسياحية، لتصب نتائجها في مصلحة البلدين والمنطقة عموماً.

وأضاف معاليه أن المعاهدة أسهمت في تعليق ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ووفرت فرصة تاريخية للعودة إلى المفاوضات في مسعانا المشترك للوصول إلى سلام مستدام يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

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