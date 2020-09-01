"التحالف العربي" يدمر طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقلها الحوثيون باتجاه السعودية

المصدر: وام

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم" الثلاثاء " من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة التي أٌطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة.

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