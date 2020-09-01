اتفاق تاريخي مع الحركات المسلحة ينهي 17 عاماً من الحرب

المصدر: عواصم - طارق عثمان، وكالات

وقعت الحكومة السودانية، أمس، اتفاق سلام مع حركات وتحالفات مسلحة في دارفور، برعاية إماراتية، أنهى 17 عاماً من الحرب الأهلية في السودان، وحظي بترحيب دولي واسع.

ورحبت الإمارات بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة في جوبا.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها تأكيدها وقوف الإمارات التام مع السودان الشقيق ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه.

واعتبرت أن هذا الاتفاق يُعد خطوة هامة على طريق تعزيز أمن واستقرار وسيادة السودان واستقلاله ووحدته الوطنية.

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام محمد دقلو إن الاتفاق ميلاد لفجر جديد للسودان، مؤكداً أن تعهد الإمارات لدعم تنفيذه يجعلهم مطمئنين لمستقبل العملية السلمية.

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