تونس نحو تشديد الرقابة على الحدود

المصدر: (تونس-وكالات)

طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس، وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال، عماد الحزقي، بتشديد الحماية على الحدود البرية والبحرية.

جاء ذلك خلال لقاء لهما بقصر قرطاج، ووفقاً للصحف المحلية، فقد تم خلال اللقاء التطرق إلى الوضع الأمني على الحدود التونسية، والتأكيد على ضرورة تشديد الحماية على الحدود البرية والبحرية.

من جهة أخرى، عقد سعيّد، اجتماعاً مع رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، عشية عقد جلسة للبرلمان للتصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية، أن اللقاء عقد في قصر قرطاج، و«تناول الوضع الأمني والسياسي، والرهانات المطروحة على جميع المستويات خاصة الاقتصادية والاجتماعية في الظرف الحساس الذي تمر به تونس».

كما تطرق الجانبان إلى «الجلسة التي سيعقدها مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، للتصويت على منح الثقة للحكومة».

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