البرلمان العربي يدعم جهود مصر ضد الإرهاب

المصدر: (القاهرة - د.ب.أ )

أكد رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السُّلمي أمس دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، مشدداً أن أمن مصر واستقرارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار العالم العربي.

وأشاد السُّلمي في بيان بكفاءة وجهوزية قوات الأمن المصرية وروحها القتالية العالية في القضاء على هذه الخلايا الإرهابية.

ونوه بقدرات هذه القوات العالية على تنفيذ هذه الضربات الاستباقية، التي تستهدف حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين واقتلاع الإرهاب من جذوره وإحباط مخططاته الإرهابية مؤكداً تضامن البرلمان العربي الكامل مع مصر في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والخراب في مصر والمنطقة.

وكان الناطق باسم القوات المسلحة المصرية نشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، الليلة قبل الماضية، مقطع فيديو عن جهود الجيش في شمالي سيناء خلال الفترة من 22 يوليو حتى 30 أغسطس الماضيين.

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