إفشال هجومين حوثيين في مأرب والحديدة

المصدر: (عدن - البيان)

تصدت القوات المشتركة اليمنية خلال اليومين الماضيين لهجومين حوثيين في مأرب والحديدة بالتزامن مع رفض قيادة الميليشيا مبادرة حكومية لإنهاء أزمة الوقود.

تصدت القوات المشتركة في البيضاء لهجوم كبير شنته مليشيا الحوثي على مواقعها في جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب وقتلت العشرات منهم في واحده من اعنف المعارك واكثرها خسارة للميليشيا خلال المواجهات التي تدور في محيط محافظة مأرب.وفي سياق متصل، كسرت القوات المشتركة، هجوماً للميليشيا جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.

في غضون ذلك، أبلغت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بشروطها لعودة ممثليها الى فرق الرقابة الدولية على تثبيت وقف اطلاق النار في الحديدة.

وفي رسالة وجهتها الخارجية اليمنية الى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبت الحكومة بتحقيق شفاف وشامل وكشف المسؤولين عن مقتل العقيد الصليحي عضو فريق المراقبة ، ونقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد وتأمين عملها.

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