الإمارات تدين محاولات الحوثي استهداف مطار أبها

المصدر: (أبوظبي، الرياض - وام)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإيرانية استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.

وجددت الإمارات- في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي- تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة، وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا في حين أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، أطلقته الميليشيا الحوثية من محافظة الحديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في تصريح بثه وكالة الأنباء السعودية إن قوات التحالف البحرية رصدت، مساء أول من أمس، محاولة للميليشيا الحوثية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، أطلقته الميليشيا الحوثية من محافظة الحديدة. وأضاف أنه تم تدمير الزورق المفخخ، والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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