«خليفة الإنسانية» تروي وتضيء سقطرى

المصدر: عدن - البيان

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حملة سقيا في أرخبيل سقطرى وتوزع المياه يومياً على 27 قرية في مختلف مناطق الجزيرة تعاني من الجفاف وانعدام مياه الشرب، بالتزامن وإيصالها الكهرباء لمعظم مناطق الجزيرة ومنذ بداية موسم الجفاف الذي تشهده عدد من مناطق سقطرى مثل ديكسم وعمدهن وقبهتن والشريط الساحل الغربي تواصل مؤسسة خليفة توزيع المياه لـ 27 قرية في أرياف جزيرة سقطرى بشكل يومي، ووفرت لسكانها المياه النظيفة.

صهاريج مياه

وقال أحمد طمية أحد وجهاء سقطرى، إن صهاريج المياه وصلت إلى منطقة تار دترار مركز قبهتن بدعم مؤسسة خليفة وهذه الجهود الإنسانية ليست الأولى بل دائما مؤسسة خليفة تقوم بإيصال المياه النظيفة إلى المناطق التي تعاني من شحة المياه في أرياف جزيرة سقطرى.بدوره،قال سليمان سالم أحد سكان منطقة مركز قبهتن، إن مؤسسة خليفة تقدم الخير والمساعدات الإنسانية لسكان سقطرى مؤكداً أن دولة الإمارات جاءت بالخير لسقطرى ولمساعدة أبنائها وتقديم مياه نظيفة وصحية للمناطق التي تفتقر لمياه الشرب.

اهتمام خاص

وفي سياق متصل، وفي إطار الدعم الإماراتي لمحافظة ارخبيل سقطرى في مختلف القطاعات حظي قطاع الكهرباء باهتمام خاص من مؤسسة خليفة حيث أنشأت محطات لتوليد الكهرباء في مراكز المدن وفي المناطق التي لم تصلها الكهرباء العمومية سابقاً، منها محطتان في العاصمة حديبوه ومحطه قلنسية ومحطة موري ومازال العمل في محطتي علامة وتوجد. المحطات الكهربائية تعمل على مدار الساعة من أجل تأمين التيار الكهربائي لسكان الجزيرة وبالمجان، حيث تتكفل مؤسسة خليفة بالمحروقات والصيانة ورواتب الكادر الهندسي والفني كما واستبدال الشبكة الهوائية المتهالكة بشبكة أرضية حديثة ومتطورة.

نقلة نوعية

وتهدف مؤسسة خليفة من خلال دعمها المتواصل لقطاع الكهرباء تأمين التيار الكهربائي لجميع المناطق والقرى في سقطرى وربطها بالمحطات العامة للمؤسسة لما لذلك من ارتباط بالحياة اليومية لسكان الجزيرة، وهو أمر حظي بتقدير من سكان سقطرى لأيادي الخير الإماراتية لمختلف القطاعات ومنها قطاع الكهرباء الذي يشهد نقله نوعية بفضل الجهود الجبارة التي تبذلها مؤسسة خليفة. الأهالي اكدوا أن ماتبذله دولة الإمارات العربية من جهود للتنمية والتطور لجزيرة سقطرى يحظى باحترام وتقدير الجميع.

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