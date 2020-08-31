للمرة الثانية.. ماكرون يصل بيروت

المصدر: أ ف ب

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم "الإثنين" إلى بيروت في زيارته الثانية منذ انفجار المرفأ المروع، وذلك بعد ساعات من تسمية مصطفى أديب رئيساً مكلفاً تشكيل حكومة جديدة وعشية إحياء لبنان المئوية الأولى لتأسيسه.

وحطت طائرة ماكرون في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة التاسعة مساء، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وكان دعا في زيارته الأولى في 6 أغسطس المسؤولين إلى اقرار "ميثاق سياسي جديد" وإجراء إصلاحات عاجلة، واعدا بالعودة لـ"تقييم" التقدّم الذي تمّ إحرازه.

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