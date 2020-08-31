مفوضية اللاجئين و"ميركاتو" ينظمان حملة تبرعات للنازحين في اليمن ولبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

تنظم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع ميركاتو مول وتاون سنتر جميرا حملة لجمع التبرعات لدعم لبنان واليمن تحت شعارات "لنقف مع لبنان" و"اليمن لا يحتمل الانتظار".



وتدعو الحملة المتسوقين لمقابلة فريق عمل المفوضية والتعرف على التحديات التي تواجه عائلات اللاجئين السوريين في لبنان والنازحين داخلياً في اليمن، مع إتاحة الفرصة لهم للتبرع لدعم القضية التي يختارونها.

و تهدف هذه الحملة إلى نشر التوعية وجمع التبرعات وتتيح لزوار مراكز التسوق فرصة التعبير عن تضامنهم مع أولئك الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بحثًا عن الأمان، وتقديم الدعم المالي الذي سيساعد العائلات النازحة على سداد احتياجاتهم الأساسية مثل الإيجار، والغذاء والتعليم.



وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لدى ميركاتو مول وتاون سنتر جميرا: "يسعد كل من ميركاتو مول وتاون سنتر جميرا أن يساهموا في هذه المبادرة المميزة لجمع التبرعات لدعم اللاجئين والنازحين، وننتهز هذه الفرصة لحث الجميع على إظهار تضامنهم مع العائلات النازحة في اليمن ولبنان."



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز