ترحيب دولي واسع باتفاق السلام في السودان

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

حظي اتفاق السلام التاريخي الذي وقعه بالأحرف الأولى اليوم، قادة الحركات السودانية المتمردة، ومسؤولون في الحكومة، ترحيباً دولياً واسعاً، حيث رحبت به الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج). وقالت في بيان، إن الاتفاق «يشكل خطوة أولى في عملية طويلة لإعادة بناء الأمل والاستقرار للمجموعات المتضررة من النزاع في السودان».

وأضافت أن اتفاق السلام «يضع أساساً لسلام واستقرار دائمين في دارفور ومناطق أخرى متضررة من النزاعات، ويعد أساسياً للانتقال الديمقراطي في السودان».

من جهته، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في دارفور، جيريمايا مامبولو، إن التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، يحمل «الأمل لسودان أكثر إشراقاً»، لكنه «يتطلب التزاماً» داعياً الأطراف الذين لم يشاركوا في التوقيع، إلى عدم تفويت هذه الفرصة، قائلاً: «إنها فرصة لتحقيق ما يحاربون من أجله، لكن بدون إراقة دماء».

وفي السياق ذاته، اعتبر خبير شؤون السودان في مجموعة الأزمات الدولية، يوناس هورنر، أن «الاتفاق الذي وقع اليوم في جوبا، يشكل خطوة مهمة للمناطق التي تشهد نزاعات في السودان، وإشارة مهمة جداً إلى التقدم في العملية الانتقالية في السودان».

عربياً، رحبت المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاق السلام، معتبرة أنه يشكل «خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في السلام والتنمية والازدهار»، كما قالت وزارة الخارجية على «تويتر».

ودعت المملكة «بقية أطراف النزاع للانخراط في عملية السلام، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية».

بدورها، رحبت مصر بالاتفاق، وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، جددت مصر تأكيدها على الوقوف بجانب «الأشقاء في السودان في مساعيهم الحثيثة من أجل إحلال السلام في ربوع البلاد، بما يعود بالاستقرار والمنفعة والرخاء على الشعب السوداني الشقيق»، معربةً كذلك عن استعدادها مواصلة دعمها للجهود الرامية كافة لتحقيق الاستقرار في السودان، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، كما رحب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بتوقيع اتفاق السلام، قائلاً إن «الجامعة العربية ملتزمة بدفع كافة أشكال التعاون والتنسيق مع جميع شركاء السلام السودانيين، خلال الفترة الانتقالية القادمة، والمقرر أن تمتد لثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق».

ودعا إلى الاستمرار في حشد المساندة العربية والدولية للوقوف مع السودان، وبما يعزز من ويرتكز على هذه الحقبة الجديدة، التي ترسي الأمن والسلام في جميع ربوع السودان، من أجل تعزيز جهود الدولة السودانية في تثبيت الاستقرار، ودفع التنمية لصالح جميع أبناء الشعب السوداني.

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